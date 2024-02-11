فتح باب التسجيل لحجاج الداخل.. الوزارة توفر الدفع الجزئي والأفضلية لمن لم يسبق له الحج

ونوّهت الوزارة بأن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات المُرخص لها بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.