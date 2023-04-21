وزير الدفاع ينقل تهنئةَ خادم الحرمين وولي العهد لكافة القوات العسكرية بمناسبة عيد الفطر

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم؛ رئيسَ هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلّحة، وكبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سموه الكريم وتهنئته بعيد الفطر المبارك.