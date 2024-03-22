منذ بداية شعبان.. إسلامية نجران تتلقّى "83" بلاغًا عن مساجد المنطقة ومحافظاتها

تلقّى فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ومحافظاتها، ممثلًا في مركز الاتصال الموحد؛ "83" بلاغًا، منذ بداية شهر شعبان وحتى العاشر من شهر رمضان.
وتمحورت البلاغات حول خدمات المساجد ومكبرات الصوت واستخدام المكبرات الخارجية لغير الأذان والإقامة، وخدمات الصيانة والنظافة.
وأكّد فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة، مباشرةَ تلك البلاغات والوقوف عليها لمعالجتها.
وأكّد أهمية دور المواطن في التعاون والتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على خدمات الوزارة المتنوعة لتحسينها، وذلك عبر رقم البلاغات الموحد "1933" الذي يعمل على مدار الساعة؛ وذلك للعمل على معالجتها.