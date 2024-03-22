منذ بداية شعبان.. إسلامية نجران تتلقّى "83" بلاغًا عن مساجد المنطقة ومحافظاتها

تلقّى فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ومحافظاتها، ممثلًا في مركز الاتصال الموحد؛ "83" بلاغًا، منذ بداية شهر شعبان وحتى العاشر من شهر رمضان.