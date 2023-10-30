إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" إلى الرياض

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، موضحًا أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتطوير القطاع الصحي بالمملكة وجعله في مقدمة دول العالم.