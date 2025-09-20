الدفاع المدني يحذّر من أمطار غزيرة على 13 محافظة بمكة.. ويدعو للحيطة والحذر

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، يرافقها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل المحافظات التالية: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الليث، القنفذة، العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، بحرة، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات المويه، وتربة، ورنية.