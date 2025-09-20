الدفاع المدني يحذّر من أمطار غزيرة على 13 محافظة بمكة.. ويدعو للحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، تزامنًا مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل.
وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، يرافقها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل المحافظات التالية: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الليث، القنفذة، العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، بحرة، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات المويه، وتربة، ورنية.
كما أشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، ونجران.
ودعت المديرية إلى متابعة التحديثات المستمرة عبر الجهات الرسمية، وتجنّب المخاطرة بعبور الأودية أو الاقتراب من مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.