ضمن حملتها السنوية.. "إنسان" توفر كسوة الشتاء لـ31 ألف يتيم ويتيمة وأرملة

ودعت الجمعية أفراد المجتمع، وجهات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة، إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبناء وأسر إنسان؛ وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين القطاعين الخاص وغير الربحي؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، من خلال التبرع بقيمة الكسوة عبر منصة إنسان للتبرع، من خلال الرابط: https://ensan.sa/ar/shop/134