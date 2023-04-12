تفعيل إشعارات الدروس العلمية بالمسجد الحرام عبر تطبيق "توكلنا"

من جهته أبان الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، المهندس رائد المطرفي؛ أن هذا التعاون لتكامل الخدمات مع منصة "توكلنا" خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، ومواكبة لرؤية المملكة "2030" في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.