دفعة إضافية للقبول بجامعة الإمام عبدالرحمن للعام الجامعي القادم 1444هـ

ويأتي إعلان الدفعة الإضافية بغرض توفير فرص قبول إضافية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، يُذكَر أنه جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة تعتمد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها حداثة وتطورًا بفضل من الله ثم بوجود التقنيات المتميزة التي تنعم بها بلادنا أعزها الله، كما أسهمت الحكومة الإلكترونية من خلال الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية، بالإضافة إلى الموارد البشرية والإمكانات التي سخرتها الجامعة في نجاح أعمال القبول وبأفضل جودة، هذا ونبارك للطلبة المقبولين متمنين دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية.