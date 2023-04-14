وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العُماني فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة.