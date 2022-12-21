تفاعلًا مع "سبق".. رئيس بلدية محايل يوجّه بسرعة تنظيف محيط مدرسة دهمها ثعبان

ويأتي هذا التحرك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" صباح اليوم بعنوان "شاهد.. "ثعبان ضخم" يدهم مدرسة للطفولة المبكرة، أثار الذعر بين منسوبيها"، الذي جاء فيه: "دهم ثعبان ضخم صباح أمس طلاب وطالبات مدرسة للطفولة المبكرة بمحايل، مخلّفًا وراءه ذعرًا كبيرًا في نفوس منسوبي المدرسة".