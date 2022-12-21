تفاعلًا مع "سبق".. رئيس بلدية محايل يوجّه بسرعة تنظيف محيط مدرسة دهمها ثعبان

في تفاعل سريع وعاجل مع "سبق"، باشرت بلدية محايل إزالة الأشجار ورشّ مدرسة الطفولة المبكرة التي دهمها ثعبان أمس.
وفي التفاصيل: قام رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، بالتواصل مع "سبق" من فجر اليوم؛ وذلك لمعرفة موقع مدرسة "الطفولة المبكرة"التي تم نشر خبر عن دهم ثعبان لها أمس، وذلك بهدف التعامل السريع مع الحالة بالطرق الصحية اللازمة التي تضمن سلامة وصحة منسوبيها.
وفور معرفة التفاصيل وجّه حافظ، تعليماته لقسم الخدمات بالبلدية، بسرعة الانتقال بالمعدات وفريق الإصحاح البيئي للمدرسة المعنية، وإزالة كافة الأشجار المحيطة بها، والعمل على رشّها من الخارج والداخل رشًّا طاردًا، والتأكد من سلامة محيطها.
ويأتي هذا التحرك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" صباح اليوم بعنوان "شاهد.. "ثعبان ضخم" يدهم مدرسة للطفولة المبكرة، أثار الذعر بين منسوبيها"، الذي جاء فيه: "دهم ثعبان ضخم صباح أمس طلاب وطالبات مدرسة للطفولة المبكرة بمحايل، مخلّفًا وراءه ذعرًا كبيرًا في نفوس منسوبي المدرسة".
وسجلت إحدى المستخدمات "والدة الحارس" موقفًا شجاعًا وبطوليًّا، بعد أن تمكّنت من الإجهاز عليه دون أن يُصاب أحد بأذى.
وأرجعت منسوبات المدرسة السبب وراء ما حدث إلى كثافة الحشائش والأحراش والأشجار التي تحيط بالمبنى المدرسي، وطالبْنَ الجهات المختصة بسرعة التحرك وتنظيف المكان بما يضمن سلامة الجميع.