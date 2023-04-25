نيويورك.. المملكة تشارك في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

ويسلط المنتدى الضوءَ على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما يستعرض جدول أعمال منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023 ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تغطي مجالات مثل: الوصول إلى المياه والطاقة، إضافة إلى الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة.