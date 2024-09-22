مليونا كوب يومياً.. صورة رقمية لجهود تقديم ماء زمزم لضيوف الرحمن بالحرم

أكّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، حرصها الدائم على تقديم ماء زمزم المبارك إلى ضيوف الرحمن، بجودة عالية ودقة متناهية وخدمة متميزة، مشيرة إلى أن ماء زمزم "طعام طُعم وشفاء سقم"، مقدمة صورة رقمية لما تقدّمه من خدمات في هذا الإطار.
وأوضحت "الهيئة"، أن مليونَي كوب من ماء زمزم تستهلك يومياً ذات الاستعمال الواحد، وأن 700 ألف لتر من ماء زمزم تستهلك يومياً، وأن هناك 20 ألف حافظة متوزعة في أرجاء المسجد الحرام.
وأشارت إلى وجود 1030 عاملاً وعاملة لتقديم خدمة مياه زمزم لضيف الرحمن، و361 حقيبة أسطوانية، و300 حقيبة ظهر لتوزيع العبوات، 200 عربة مخصّصة لتوزيع الأكواب، و250 عربة لحمل الحافظات إلى نقاط توزيعها داخل المسجد الحرام.
وتابعت عبر إنفوجراف معلوماتي: هناك 20 عيّنة يتم فحصها يومياً لضمان سلامة المياه، و20 حافظة للعبوات، و8 مركبات لنقل حافظات زمزم من وإلى المرافق.