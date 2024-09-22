مليونا كوب يومياً.. صورة رقمية لجهود تقديم ماء زمزم لضيوف الرحمن بالحرم

وأوضحت "الهيئة"، أن مليونَي كوب من ماء زمزم تستهلك يومياً ذات الاستعمال الواحد، وأن 700 ألف لتر من ماء زمزم تستهلك يومياً، وأن هناك 20 ألف حافظة متوزعة في أرجاء المسجد الحرام.