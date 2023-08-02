منتجون سعوديون: المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور إضافة اقتصادية مهمة

وأوضح العرادي؛ صاحب أغلى صقر من فئة "حر من حر" في الشرق الأوسط، أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور نجح في تنظيم سوق الصقور وجعله أكثر احترافية، كما أنه وضع حداً لمعاناة الصقارين في الحصول على أجود أنواع الصقور وسط بيئة آمنة، وقال: "في السابق، كان الصقارون يعانون من الحصول على الصقور المميزة بالسفر لمسافات بعيدة، إلى جانب معاناة التنقل وما يصحبها من مخاطر، حيث يمكن للصقر أن يمرض أو حتى يموت لحين إيصاله إلى المملكة، ولكن الآن، وبفضل جهود نادي الصقور السعودي والقائمين عليه، أصبحت أفضل أنواع السلالات وأفضل مزارع إنتاج العالم متوفرة تحت سقف واحد وفق ضمانات كاملة، وفي غضون ساعة يكون الصقر معك في البيت".