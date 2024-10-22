"الجاسر" يلتقي المستثمرين ومنسوبي الغرفة التجارية في حائل

الْتقى وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمقر الغرفة التجارية بمنطقة حائل أمس، عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع اللوجستي بالغرفة، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة المهندس بدر الدلامي وعدد من منسوبي النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس غرفة حائل هاني الخليفي.