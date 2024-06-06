يصعب رؤية هلاله بالعين المجردة والاستثناء بالتلسكوب.. "الثقفى": غدًا أول ذي الحجة فلكيًا

وأوضح في تصريحٍ لـ"سبق"، يقول: تكون ولادة هلال ذي الحجة عند الساعة 3:37 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وحسب تقويمها، حيث يغرب بعد الشمس بعمر 3:13 ساعة، ويمكث 12 دقيقة، وفي هذه الحالة يكون غروبه قريبًا من وهج الشمس، وقد يصعب رؤيته بالعين المجردة في معظم المراصد ما عدا مرصدي "سدير وتمير" باستخدام التلسكوبات، وهذا وفق المعطيات الحسابية فلكيًا.