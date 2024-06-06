يصعب رؤية هلاله بالعين المجردة والاستثناء بالتلسكوب.. "الثقفى": غدًا أول ذي الحجة فلكيًا

أكد الفلكي خبير المزولة الشمسية بالطائف محمد بن ردة الثقفي، أن اليوم الخميس هو آخر أيام شهر ذي القعدة.
وأوضح في تصريحٍ لـ"سبق"، يقول: تكون ولادة هلال ذي الحجة عند الساعة 3:37 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وحسب تقويمها، حيث يغرب بعد الشمس بعمر 3:13 ساعة، ويمكث 12 دقيقة، وفي هذه الحالة يكون غروبه قريبًا من وهج الشمس، وقد يصعب رؤيته بالعين المجردة في معظم المراصد ما عدا مرصدي "سدير وتمير" باستخدام التلسكوبات، وهذا وفق المعطيات الحسابية فلكيًا.
وأشار "الثقفي" إلى أن تحديد بداية دخول شهر ذي الحجة وتحديد الوقوف بعرفة ويوم عيد الأضحى تخضع للضوابط الشرعية لدى الجهات المختصة بعد التحقق من الحسابات الفلكية مقرونةً بالرؤية الشرعية في حال ثبوتها.
ورفع الفلكي خبير المزولة الشمسية بالطائف التهنئة لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، والتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.