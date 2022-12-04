"أويسيس".. المشغّل المعتمد لمراكز الحقيل الطبية بالسعودية والبحرين

واستطرد الدكتور الحقيل: "لدينا عديدٌ من البرامج التي ترصد وتظهر حالة المريض قبل وبعد إجراء العلاج مثل جراحات الوجه والفكّين أو الحالات التقويميّة والجراحات التجميلية، وكل ذلك لم يكن ليتم إلا بمواكبة آخر المستجدات والتحديثات في مجال الرعاية الصحية والتي من أهمها البرامج التقنية والمعلوماتية التي تمكّننا من متابعة حالات المرضى وتكوين قواعد بيانات تكون متوافرة أمام مستخدمي البرامج من الأطباء والإداريين العاملين في المجموعة؛ لتمكينهم من معرفة التاريخ المرضي للمراجعين وآخر النتائج المختبرية والإشعاعية والتقارير الطبية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير وفعّال في التشخيص الدقيق ووضع الحلول العلاجية التي تتناسب مع كل مريض".