"أويسيس".. المشغّل المعتمد لمراكز الحقيل الطبية بالسعودية والبحرين

وقّعت شركة بلسم المتحدة المحدودة الرائدة في مجال برامج تشغيل المستشفيات، ومجموعة الحقيل الطبية للاستثمار، اتفاقية تشغيل مراكز الحقيل الطبية بنظام أويسيس بلس (Oasis+) والتي تتضمن تشغيل سبعة من مراكزها المنتشرة في المنطقة الشرقية ودولة البحرين الشقيقة لتقديم تجربة أفضل للمرضى مع ضمان أعلى درجات الأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة.
وبهذه المناسبة عبّر المهندس إيهاب بن محمود حسوبة؛ الرئيس التنفيذي لشركة بلسم المتحدة المحدودة عن بالغ شكره وامتنانه لمجموعة الحقيل الطبية، على وضع ثقتهم بالمنتج السعودي وفريق العمل الذي يقف خلفه.
وصرح حسوبة؛ قائلاً: "إننا في شركة بلسم المتحدة عاكفون على تقديم أفضل الحلول التقنية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتطوير تقنيات تشغيله، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي بهدف تعزيز تجربة المستفيدين من مراجعين وأطقم عمل طبية ونتعاون مع مجموعة الحقيل؛ لتحقيق مستهدفاتها في التحول الرقمي المنشود للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لعملائها.
وتابع، تكمن أهمية هذه الاتفاقية في تأكيد مقدرة شركة بلسم على تقديم منتجاتها الرائدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على حد سواء".
من جهته، صرّح الدكتور أمجد بن عبدالعزيز الحقيل؛ رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحقيل الطبية للاستثمار قائلاً: "نحن في مجموعة الحقيل الطبية نتطلّع للأمام ونسعى للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، ونحن منذ سنوات عدة كنّا من أوائل المبادرين بالتحوّل الرقمي، وذلك إيماناً منّا بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى والمراجعين، فاستقطبنا أحدث الأجهزة الطبية التي وصل إليها العلم الحديث والتي من شأنها اختصار مدة العلاج وتقديم أفضل النتائج وإجراء العمليات الجراحية تحت التخدير الموضعي".
واستطرد الدكتور الحقيل: "لدينا عديدٌ من البرامج التي ترصد وتظهر حالة المريض قبل وبعد إجراء العلاج مثل جراحات الوجه والفكّين أو الحالات التقويميّة والجراحات التجميلية، وكل ذلك لم يكن ليتم إلا بمواكبة آخر المستجدات والتحديثات في مجال الرعاية الصحية والتي من أهمها البرامج التقنية والمعلوماتية التي تمكّننا من متابعة حالات المرضى وتكوين قواعد بيانات تكون متوافرة أمام مستخدمي البرامج من الأطباء والإداريين العاملين في المجموعة؛ لتمكينهم من معرفة التاريخ المرضي للمراجعين وآخر النتائج المختبرية والإشعاعية والتقارير الطبية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير وفعّال في التشخيص الدقيق ووضع الحلول العلاجية التي تتناسب مع كل مريض".
وأكمل الدكتور الحقيل: "وجدنا في برنامج أويسيس بلس Oasis+ ما يلبي طموحاتنا ورسالتنا الهادفة إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدّمة من فريقنا الطبي والإداري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات والمعاملات الداخلية للمراكز الطبية، وثقتنا بنظام أويسيس بلس Oasis+ كبيرة وعميقة؛ كونه منتجاً محلياً رائداً يستوفي متطلبات السوقين المحلى والخارجي، ويعمل على تطويره المستمر الكوادر السعودية المؤهلة.
ويعد نظام أويسيس بلس Oasis+ نظاماً يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية وإدارة العمليات الداخلية للمنشآت الصحية مع تقديم تجربة عميل منافسة.
وإضافة إلى نظام أويسـيس بلس، فإن شركة بلسم المتحدة المحدودة تنتج برمجيات متعددة لخدمة الشرائح المختلفة من السوق سواء المستشفيات الكبيرة أو مراكز الرعاية الصحية المتخصصة، إضافة إلى العيادات الخاصة، وتقدم "بلسم" حلولاً متكاملةً لخدمة القطاع الصحي تشمل البرمجيات والعتاد من خوادم وأجهزة لوحية وغيرها كبرامج الخدمة الذاتية للأطقم الطبية أو المستفيدين والمتاحة على هواتف الجوّال وأجهزة المساعد الشخصي الرقمية.
جديرٌ بالذكر أن شركة بلسم المتحدة المحدودة هي واحدة من شركات مجموعة المرجان القابضة، أُسست عام 1994م، يستفيد من برامجها أكثر من 80 مستشفى بالمملكة وخارجها بطاقة تتجاوز عشرة آلاف سرير، إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من المراكز الصحية التي تخدم الآلاف من مراجعي العيادات الخارجية في التخصصات كافة.
الموقع الإلكتروني: https://oasissys.com/