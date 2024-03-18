الخارجية والثقافة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المشاريع الإستراتيجية المرتبطة بالقطاع الثقافي

وقع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارتَي الخارجية والثقافة؛ للتعاون المشترك في المشاريع الإستراتيجية المرتبطة بالقطاع الثقافي.