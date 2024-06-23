4 ضربات أمنية.. إحباط تهريب نصف طن "قات" و68 كجم "حشيش" بجازان

أحبطت دوريات حرس الحدود بجازان وفي 4 ضربات أمنية، تهريب أكثر من نصف طن من "القات" إضافة إلى 68 كيلوجراماً من الحشيش المخدر.
تفصيلاً ،وفي العملية الاولى، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الثانية، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب (190) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي قطاع الدائر ايضاً أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب (315) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الرابعة أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (58) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة العارضة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.