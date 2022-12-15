أمير تبوك يشهد توقيع 11 عقدًا تنمويًا بالمنطقة بقيمة تتجاوز 121 مليون ريال.. هذه تفاصيلها

وحثّ أمير المنطقة الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع خلال المدة المقررة لها ووفق المعايير والمواصفات المطلوبة مؤكدًا ان المملكة ومنطقة تبوك خصوصًا مقبلة على مشاريع كبرى ومشاريع متميزة ضمن رؤية 2030، مما يتطلب بذل كل الجهود لتحقيق مستهدفاتها.