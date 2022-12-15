أمير تبوك يشهد توقيع 11 عقدًا تنمويًا بالمنطقة بقيمة تتجاوز 121 مليون ريال.. هذه تفاصيلها

شهد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، مراسم توقيع 11 عقدًا لمشروعات خدمية وتنموية بمدينة تبوك بين أمانة المنطقة وعدد من الشركات المنفذة بقيمة إجمالية تجاوزت 121 مليون ريال
واستمع أمير المنطقة لشرح من أمين المنطقة المهندس حسام اليوسف عن العقود الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تنعم بها المملكة والتي تواكب النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة وذلك من خلال توفير الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية مما يسهم بازدهار المدينة وتحسين جودة الحياة.
وشملت العقود التي تم توقيعها: 4 مشاريع لسفلتة الشوارع الرئيسية بأحياء (النخيل ـ غرناطة ـ القدس ـ التعاون ـ الياسمين ـ جزء من حي الصفا) بتكلفة (61 مليون ريال)، ومشروع آخر للسفلتة والأرصفة والإنارة بالمدينة بتكلفة (10 مليون ريال).
كما شملت توقيع عقود (2) مشروعين لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتكلفة (30 مليون ريال) تهدف إلى تنفيذ خطوط لتصريف مياه الأمطار سيتم من خلالها معالجة نقاط تجمع مياه الأمطار بعدد (3 نقاط كبيرة) و (72 نقطة متوسطة وصغيرة) في الأحياء الجنوبية إضافة إلى توقيع عقود (4) مشاريع بتكلفة (20 مليون ريال) لتنفيذ أعمال صيانة للأرصفة والمرافق والإشراف على المشاريع.
وأكد الأمير فهد بن سلطان أن هذه المشروعات تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تهيئة وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، مشيرًا سموه إلى دور هذه المشاريع لتعزيز الحراك التنموي بتبوك والتي تلامس اهتمام المواطن والمقيم وتحقق احتياجاته.
وحثّ أمير المنطقة الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع خلال المدة المقررة لها ووفق المعايير والمواصفات المطلوبة مؤكدًا ان المملكة ومنطقة تبوك خصوصًا مقبلة على مشاريع كبرى ومشاريع متميزة ضمن رؤية 2030، مما يتطلب بذل كل الجهود لتحقيق مستهدفاتها.