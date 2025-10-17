الخيل العربية الأصيلة تستعد لبطولة حائل الدولية الرابعة في نوفمبر المقبل

أعلن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عن فتح باب التسجيل للخيول المشاركة في النسخة الرابعة من بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، والتي ستُقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2025، وذلك عبر المنصة الإلكترونية للمركز.
وأوضح المركز أن البطولة، التي تستضيفها مدينة حائل في متنزه المغواة الترفيهي، تُعد من أبرز الفعاليات الدولية في مجال جمال الخيل العربية، حيث شهدت النسخ السابقة منافسات قوية بمشاركة نخبة الخيل من مختلف دول العالم، في ظل جوائز مرموقة تُعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لرياضة الخيل الأصيلة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة، متعب الشمري، أن إقامة النسخة الرابعة يأتي امتدادًا لنجاحات الأعوام الماضية، مثمنًا دعم صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل وسمو نائبه، والذي كان له الدور الأكبر في استدامة البطولة وتطويرها بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار الشمري إلى أن منطقة حائل باتت وجهة مفضلة لعشاق الخيل العربية لما تتميز به من بنية تنظيمية متقدمة ومقومات سياحية تؤهلها لاحتضان فعاليات دولية بهذا الحجم.