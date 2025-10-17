الخيل العربية الأصيلة تستعد لبطولة حائل الدولية الرابعة في نوفمبر المقبل

وأوضح المركز أن البطولة، التي تستضيفها مدينة حائل في متنزه المغواة الترفيهي، تُعد من أبرز الفعاليات الدولية في مجال جمال الخيل العربية، حيث شهدت النسخ السابقة منافسات قوية بمشاركة نخبة الخيل من مختلف دول العالم، في ظل جوائز مرموقة تُعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لرياضة الخيل الأصيلة.