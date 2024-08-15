إعصار "أمبيل".. تنبيه من سفارة المملكة باليابان للسعوديين: احذروا والتزموا بالتعليمات

وأشارت السفارة إلى مجموعة من التعليمات للتعامل مع الأعاصير تشمل: "متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر تواجدك، والتأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، وتأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام".