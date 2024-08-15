إعصار "أمبيل".. تنبيه من سفارة المملكة باليابان للسعوديين: احذروا والتزموا بالتعليمات

أهابت سفارة المملكة لدى اليابان، بالمواطنين السعوديين في اليابان، أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية؛ نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار "أمبيل- Ampil" اليوم الخميس وغدًا الجمعة وما يصاحبه من رياح شديدة وفيضانات.
وأشارت السفارة إلى مجموعة من التعليمات للتعامل مع الأعاصير تشمل: "متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر تواجدك، والتأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، وتأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام".
وأضافت: "الابتعاد عن المسطحات المائية، وتجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، والابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، والابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز شنطة الطوارئ للاستخدام المباشر".
ودعت السفارة إلى التواصل في حالات الطوارئ عبر الهاتف على (09055833862- 0335895242)، راجية السلامة للجميع.