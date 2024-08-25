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استطلاع عالمي: السعودية ثاني أفضل وجهة للعمالة الوافدة للعام 2024

تُعد خيارًا أساسيًا للمهنيين راغبي التقدم في مستواهم الوظيفي وتحسين نوعية حياتهم
استطلاع عالمي: السعودية ثاني أفضل وجهة للعمالة الوافدة للعام 2024
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احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني كأفضل دولة للعمالة الوافدة في عام 2024، وفقًا لاستطلاع "Expat Insider" العالمي.

وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في خلال سنوات قليلة، حيث جاءت في المركز الثاني عالميًا كواحدة من أفضل الدول من حيث رضا المغتربين عن وظائفهم والإقامة في البلد.

ويؤكد هذا الارتفاع الملحوظ من المركز الرابع عشر على تفاني المملكة في إنشاء بيئة عمل استثنائية للعمالة الأجنبية، حيث لاحظ 75 ٪ من المغتربين تحسنًا في فرص العمل، بينما أعرب 82 ٪ عن رضاهم عن الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ووفقًا للتقرير، أصبحت المملكة العربية السعودية معترفًا بها بشكل متزايد كخيار رئيس للمهنيين الذي يهدفون إلى التقدم في حياتهم المهنية وتحسين نوعية حياتهم والازدهار في اقتصاد قوي.

وأضاف التقرير أن المدن النابضة بالحياة وجودة الحياة العالية والتعليم والصحة وتكلفة المعيشة تجعل الإقامة في المملكة العربية السعودية خيارًا مغريًا للعيش والعمل فيها.

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