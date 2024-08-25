استطلاع عالمي: السعودية ثاني أفضل وجهة للعمالة الوافدة للعام 2024

ويؤكد هذا الارتفاع الملحوظ من المركز الرابع عشر على تفاني المملكة في إنشاء بيئة عمل استثنائية للعمالة الأجنبية، حيث لاحظ 75 ٪ من المغتربين تحسنًا في فرص العمل، بينما أعرب 82 ٪ عن رضاهم عن الاستقرار الاقتصادي في البلاد.