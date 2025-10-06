"البليهشي" يرفع الشكر للقيادة على التوجيه الكريم بفتح مسجد القبلتين على مدار الساعة

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والروحية للمسجد، وتعزيز تجربة الزوار والمصلين. ويتضمن توسعة المسجد لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، إلى جانب إنشاء مركز القبلتين الحضاري الذي يضم مبنى ثقافيًا ومعرضًا دائمًا يروي قصة تغيير القبلة، إضافة إلى مناطق تجارية لدعم الاستثمار المحلي.