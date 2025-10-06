"البليهشي" يرفع الشكر للقيادة على التوجيه الكريم بفتح مسجد القبلتين على مدار الساعة

رفع أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور التوجيه الكريم بفتح مسجد القبلتين على مدار الساعة.
وقال “البليهشي”: “أسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء على ما يوليانه من رعاية كريمة وعناية دائمة ببيوت الله، وخدمة الإسلام والمسلمين”.
وأوضح أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة نفذت مشروع تطوير شامل لمسجد القبلتين، ضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز المعالم التاريخية والدينية في المدينة المنورة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والروحية للمسجد، وتعزيز تجربة الزوار والمصلين. ويتضمن توسعة المسجد لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، إلى جانب إنشاء مركز القبلتين الحضاري الذي يضم مبنى ثقافيًا ومعرضًا دائمًا يروي قصة تغيير القبلة، إضافة إلى مناطق تجارية لدعم الاستثمار المحلي.
كما يشمل المشروع تحسين البنية التحتية والمرافق من خلال إنشاء جسر مشاة، ومواقف سيارات، ومناطق وضوء حديثة، ونفق مروري على طريق تبوك لتسهيل حركة المركبات، إلى جانب تعزيز الجوانب الجمالية عبر إضافة حدائق وغطاء نباتي ولوحات إرشادية تفاعلية توثق تاريخ المسجد.
واهتمت الهيئة في تصميم المشروع بالحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي التقليدي، مع دمج زخارف حديثة وتحسين الإضاءة والتهوية الطبيعية داخل المسجد، واستخدام مواد بناء عالية الجودة من الرخام والأحجار المحلية، بما يعكس عراقة المسجد ومكانته الدينية والتاريخية.