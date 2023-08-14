بيئة آمنة بـ"مهرجان ولي العهد للهجن".."وقاء": فحص 2875 والفرق تواصل

من جهته، أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أن المركز يحرص على تسخير الجهود كافة لضمان سلامة الهجن المشاركة ضمن مهرجان ولي العهد للهجن وفقاً للخطط التنفيذية للمركز، حيث اتخذ العديد من التدابير اللازمة، من أبرزها تخصيص فرق الدعم البيطرية المكونة من 8 فرق بيطرية تضم أطباء ومساعدين، و4 فرق لمكافحة نواقل الأمراض و4 عيادات متنقلة و4 مركبات للمكافحة والاستقصاء.