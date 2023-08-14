بيئة آمنة بـ"مهرجان ولي العهد للهجن".."وقاء": فحص 2875 والفرق تواصل

أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، أن فرق الدعم البيطرية أجرت عمليات الفحص لـ2875 هجنًا منذ انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، بهدف المحافظة على بيئة آمنة للهجن والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان.
وبيَّن رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز "وقاء" الدكتور سند الحربي، أن الفرق، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، مستمرة في أعمال الفحص العيادي الظاهري لتشمل مراحل المهرجان كافة، فضلاً عن متابعة الحالات الصحية ومباشرة الإصابات حال حدوثها لا قدر الله؛ حيث بلغ مجموع الكيلومترات التي قطعتها العيادات أثناء مرافقتها للأشواط حتى الآن أكثر من 1000 كم.
من جهته، أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أن المركز يحرص على تسخير الجهود كافة لضمان سلامة الهجن المشاركة ضمن مهرجان ولي العهد للهجن وفقاً للخطط التنفيذية للمركز، حيث اتخذ العديد من التدابير اللازمة، من أبرزها تخصيص فرق الدعم البيطرية المكونة من 8 فرق بيطرية تضم أطباء ومساعدين، و4 فرق لمكافحة نواقل الأمراض و4 عيادات متنقلة و4 مركبات للمكافحة والاستقصاء.