مدارس "تعليم محايل عسير" تختبر ‏91 ألف طالب وطالبة.. غدًا

يؤدي 91 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، بمختلف المراحل التعليمية في مدارس "تعليم محايل عسير"، والمحافظات والمراكز التابعة لها.