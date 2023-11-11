مدارس "تعليم محايل عسير" تختبر ‏91 ألف طالب وطالبة.. غدًا

يؤدي 91 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، بمختلف المراحل التعليمية في مدارس "تعليم محايل عسير"، والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وقال مدير تعليم محايل عسير المكلف علي بن أحمد آل معنتر: إن كل المدارس جاهزة لأداء الطلبة لاختباراتهم التحريرية النهائية، بعد أن استكملوا الاختبارات العملية والشفوية خلال الأسبوع الجاري، وسط استعدادات فنية وتنظيمية لتوفير الأجواء الملائمة لتأدية اختباراتهم بيسر.
وثمّن "آل معنتر"، جهود إدارات المدارس وجميع منسوبيها ومنسوباتها في الجاهزية لانطلاق أعمال الاختبارات؛ منوهًا بأهمية التعاون والتكامل بين البيت والمدرسة خلال فترة الاختبارات؛ لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة، لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أي سلوكيات خلال فترة الاختبارات.
وقال مدير تعليم محايل المكلف: إن الجولات الميدانية للقيادات والمشرفين والمشرفات، مستمرة طوال فترة الاختبارات، لتقديم الدعم اللازم للزملاء والزميلات في المدارس منذ انطلاقة الاختبارات، مرورًا بالإشراف وانتهاءً بالمتابعة يوميًّا لأعمال الاختبارات.
وأضاف، أن إدارات الشؤون الصحية المدرسية والاختبارات والقبول والتوجيه الطلابي، جاهزة لتقديم الخدمات والأدوار المنوطة بها للمدارس وأولياء الأمور طوال فترة الاختبارات؛ متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.