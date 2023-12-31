"أمانة حفر الباطن" تواصل تصريفَ مياه الأمطار الناتجة عن الحالة الجوية

تواصل أمانةُ محافظة حفر الباطن أعمالَها الميدانية لتصريف مياه الأمطار الناتجة عن الحالة الجوية التي تعيشها المُحافظة، والتركيز على النقاط الحرجة التي تمّ تحديدها مُسبقًا، ‏والتي تعمل الأمانة على معالجتها ضمن مشروع تصريف السيول الحالي.