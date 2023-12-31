"أمانة حفر الباطن" تواصل تصريفَ مياه الأمطار الناتجة عن الحالة الجوية

تواصل أمانةُ محافظة حفر الباطن أعمالَها الميدانية لتصريف مياه الأمطار الناتجة عن الحالة الجوية التي تعيشها المُحافظة، والتركيز على النقاط الحرجة التي تمّ تحديدها مُسبقًا، والتي تعمل الأمانة على معالجتها ضمن مشروع تصريف السيول الحالي.
وتُنفّذ الأمانةُ أعمالَها الميدانية من خلال فريق يضمّ أكثر من "1251" عنصرًا من مهندسين ومشرفين وعمّال، بالإضافة لاستخدام أكثر من "122" مُعدّة ومضخّة.
يشار إلى أنّ مُحافظة حفر الباطن تشهد لثلاثة أيام مُتتالية حالةً مطرية مُتوسطة إلى غزيرة، ترافقت مع استعدادات وتجهيزات مُسبقة من قِبل أمانة حفر الباطن لمواجهة أي طارئ.