أكبر 10 ساعات في العالم: من مكة المكرمة إلى روسيا

وتأتي بعد ساعة مكة المكرمة في المرتبة الثانية، ساعة مركز "جواهر إسطنبول" في تركيا، التي تتميز بواجهة يبلغ قطرها 32 مترًا، وفي المرتبة الثالثة توجد ساعة بهستان في مركز ساعة الأزهار بمدينة سورت الهندية، ويبلغ قطرها 24.25 مترًا.