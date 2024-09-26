أكبر 10 ساعات في العالم: من مكة المكرمة إلى روسيا

تحتضن مكة المكرمة، أكبر ساعة في العالم، التي توجد على برج الساعة بـ"أبراج البيت"، ويعتبر هذا البرج ثالث أطول مبنى في العالم؛ حيث يبلغ ارتفاعه 601 متر، وقُطر واجهة الساعة حوالى 43 مترًا، مضاء بحوالى 2 مليون لمبة "LED".
وتأتي بعد ساعة مكة المكرمة في المرتبة الثانية، ساعة مركز "جواهر إسطنبول" في تركيا، التي تتميز بواجهة يبلغ قطرها 32 مترًا، وفي المرتبة الثالثة توجد ساعة بهستان في مركز ساعة الأزهار بمدينة سورت الهندية، ويبلغ قطرها 24.25 مترًا.
1. ساعة أبراج البيت.. تشتهر بـ"ساعة مكة" (السعودية).
2. ساعة مركز جواهر إسطنبول (تركيا).
3.ساعة بهستان (الهند).
4. ساعة حديقة هيروكييف (أوكرانيا).
5. ساعة سنترال دو برازيل (البرازيل).
6. ساعة دوكين بيري (أمريكا).
7. ساعة كولغيت (أمريكا).
8. ساعة دوكومو يويوغي (اليابان).
9. ساعة عباس آباد (إيران).
10. ساعة أبراج غروزني (روسيا).