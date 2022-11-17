"الشؤون الإسلامية" تشارك في المؤتمر الـ35 لمسلمي أمريكا اللاتينية حول مواجهة "الكراهية"

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، في المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بعنوان "مسلمو أمريكا في مواجهة ظاهرة الكراهية" خلال الفترة 18-20 نوفمبر 2022م في مدينة ساوبالو البرازيلية، بمشاركة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزراء وسفراء ووفود رسمية من 30 دولة، وباحثين ومختصين من 100 دولة حول العالم.