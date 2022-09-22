أمين الجالية اليمنية بالمملكة يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ92

وأشاد باهميل بالجهود الكريمة الذي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، مؤكدًا أن هذه المواقف تأتي في إطار متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك، ودورها المهم في مساندة الحكومة الشرعية، وكبح نفوذ التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة.