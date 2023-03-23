لخفض الأكسدة .."الغذاء والدواء": التجميد أفضل طرق حفظ التمر

ويحتوي التمر على سكريات ومعادن وفيتامينات السكروز، الجلوكوز، الفركتوز، النشاء، البروتين والألياف، والمعادن المغذية مثل البوتاسيوم، الكبريت، الفوسفور، الحديد، الصوديوم، الزنك والمغنيسيوم، إضافةً إلى فيتامينات (أ – ب – ج - هـ)، كما تحتوي قشور التمر على الفلافونويدات التي تعمل مضادات أكسدة.