الجمعة.. ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية يشهد انطلاق البطولة النهائية لبطل الميادين

يستعد ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، لانطلاق البطولة النهائية لبطل الميادين بأشواطها الثلاث، المقامة تزامنًا مع كؤوس وسباقات تقديرية عدة مهمة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، ضمن فعاليات الحفل الـ92 والـ93 من الموسم الحالي لنادي سباقات الخيل.
وطوّر نادي السباقات، البطولة، التي انطلقت بشوط منفرد طوال نسخها الماضية، ثم أضاف لها شوطين آخرين بداية من الموسم الماضي، خُصصت لـ"الخيل العربية" و"أفراس الإنتاج المحلي".
وتتكون سباقات الأسبوع الرئيسية من اثنين وعشرين شوطًا، بجوائز مالية تزيد على 2.5 مليون ريال، تتضمن 8 سباقات رئيسية.
وتُفتتح السباقات الرئيسية في الشوط السابع لأمسية الجمعة، بسباق جائزة عبدالله بن عبدالمحسن البسام التقديرية -رحمه الله- في عامها الرابع عشر؛ تقديرًا ووفاءً لمسيرته في خدمة سباقات الخيل، على مسافة 1600 متر، لخيل الثلاث سنوات من الإنتاج المحلي، وتبلغ جائزة الشوط 130 ألف ريال.
وتولى عبدالله بن عبدالمحسن البسام، إدارة نادي سباقات الخيل بين عامي 1389هـ و1408هـ، بكل تفانٍ وإخلاص، خَلَفًا لعلي الخرجي -رحمه الله- أول مدير لنادي الفروسية منذ عام 1385هـ.
ويتبع هذا السباق، سباق كأس جامعة الإمام محمد بن سعود، على مسافة 2000 متر، المخصص لأفراس وحصن الإنتاج المحلي، من عمر الأربع سنوات فأكثر، وجائزته 150 ألف ريال، ويليه شوط أفراس الإنتاج المحلي على البطولة النهائية لبطل الميادين، من عمر 4 سنوات، على مسافة 1800 متر، وتبلغ جائزته 300 ألف ريال.
ويأتي في الشوط العاشر "مفتوح الدرجات"، شوط البطولة النهائية (بطل الميادين)، المخصص للخيل العربية، من عمر أربع سنوات فأكثر، على مسافة 1800 متر، وتبلغ جائزته 300 ألف ريال.
ويُختتم الحفل بشوط "مفتوح الدرجات"، للبطولة النهائية (بطل الميادين)، بجائزة 300 ألف ريال، وعلى مسافة 2000 متر، لخيل الأربع سنوات من الإنتاج المحلي.
وتتواصل السباقات القوية مساء السبت، بداية من الشوط الأول الخاص بالخيالة المتمرنين؛ بدون استخدام السوط، على مسافة 1200 متر لخيل الإنتاج المحلي، المصنفة من 0- 70 درجة، من عمر الثلاث سنوات، وجائزته 85 ألف ريال.
ويأتي الشوط التاسع كأس وزارة الإعلام "مفتوح الدرجات"، لخيل الإنتاج المحلي، من عمر 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1400 متر، بجائزة مالية تبلغ 150 ألف ريال.
أما كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، فيحل في الشوط العاشر، ومخصص لخيل الثلاث سنوات، من الإنتاج المحلي والمستورد، يتنافسون فيه على مسافة 1600 متر، وتبلغ قيمة جائزته 150 ألف ريال.
ويختتم الحفل الـ93 بكأس إمارة منطقة المدينة المنورة، وجائزته 150 ألف ريال، وخُصص السباق لخيل الإنتاج المحلي، من عمر الأربع سنوات فأكثر، للتنافس على مسافة 2400 متر.