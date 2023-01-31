الجمعة.. ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية يشهد انطلاق البطولة النهائية لبطل الميادين

ويتبع هذا السباق، سباق كأس جامعة الإمام محمد بن سعود، على مسافة 2000 متر، المخصص لأفراس وحصن الإنتاج المحلي، من عمر الأربع سنوات فأكثر، وجائزته 150 ألف ريال، ويليه شوط أفراس الإنتاج المحلي على البطولة النهائية لبطل الميادين، من عمر 4 سنوات، على مسافة 1800 متر، وتبلغ جائزته 300 ألف ريال.