وزير الاستثمار يحضر جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة عشرة الاثنين المقبل

ويأتي حضور معالي وزير الاستثمار رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على خططها ومستهدفاتها والصعوبات والمعوقات التي تواجهها استنادًا إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى، التي تنص أن «على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت»