"موانئ": إضافة خدمة الشحن "India–West MED" إلى ميناء الجبيل التجاري

وتعمل الخدمة الجديدة "India–West MED" على ربط ميناء الجبيل التجاري بـ14 ميناءً عالميًا، هي: "حمد القطري، أبو ظبي الإماراتي، وكراتشي الباكستاني، ونافا شيفا، وهازيرا سورات، وموندرا في الهند، وجيبوتي، جدة الإسلامي، والملك عبدالله، وجويا تاورو، وليغورن، وجنوة، وساليرنو في إيطاليا، ومرسى شلوق المالطي، وبرشلونة، وفالنسيا في إسبانيا"، بعدد سفينة واحدة أسبوعيًا، وبسعة تصل إلى 15000 حاوية ويعزز ذلك التزام شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" في دعم السوق السعودي من صادرات وواردات والإسهام في ربط المملكة بالموانئ عالميًا.