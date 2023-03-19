تقاسيم.. مزاد على أراض وعقارات في 13 حيًّا بالرياض من "السعدون" للمطوّرين والمستثمرين

وسيُقام المزاد في 14 رمضان 1444هـ؛ الموافق 5 /4/ 2023 وتشمل الفرص المطروحة 13 حياً، منها: الأندلس، الحمراء، المرسلات، الملك فيصل، النهضة، وأخرى، وأراضٍ زراعية بضرماء.