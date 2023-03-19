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تقاسيم.. مزاد على أراض وعقارات في 13 حيًّا بالرياض من "السعدون" للمطوّرين والمستثمرين

ينطلق في 14 رمضان.. عقارات جاذبة وأراضٍ زراعية بضرماء مخطط النخيل
تقاسيم.. مزاد على أراض وعقارات في 13 حيًّا بالرياض من "السعدون" للمطوّرين والمستثمرين
سبق
سبق

تطرح شركة السعدون العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بمزادها القادم (تقاسيم) عقارات جاذبة للمستثمرين والمطوّرين في شرق وشمال الرياض وغربها، إضافة إلى عقارات متنوّعة وأراضٍ زراعية بضرماء مخطط النخيل.

وسيُقام المزاد في 14 رمضان 1444هـ؛ الموافق 5 /4/ 2023  وتشمل الفرص المطروحة 13 حياً، منها: الأندلس، الحمراء، المرسلات، الملك فيصل، النهضة، وأخرى، وأراضٍ زراعية بضرماء.

وتميّزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوّعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض؛ إذ تحرص على ما يُقدَّم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها، والضوابط والأنظمة.

ويمكن الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات عن مزاد تقاسيم عبر كُتيب المزاد على الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1YpPAt6F5BmZqmttZF3ilkfMAiaVg0fR9?usp=share_link

ولمزيد من التفاصيل عن مزادات شركة السعدون يمكن الاتصال بالرقمين التاليين:

0555259495

920003852

الرياض
مركز الإسناد والتصفية
إنفاذ
شركة السعدون العقارية

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