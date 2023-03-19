تقاسيم.. مزاد على أراض وعقارات في 13 حيًّا بالرياض من "السعدون" للمطوّرين والمستثمرين

تطرح شركة السعدون العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بمزادها القادم (تقاسيم) عقارات جاذبة للمستثمرين والمطوّرين في شرق وشمال الرياض وغربها، إضافة إلى عقارات متنوّعة وأراضٍ زراعية بضرماء مخطط النخيل.
وسيُقام المزاد في 14 رمضان 1444هـ؛ الموافق 5 /4/ 2023 وتشمل الفرص المطروحة 13 حياً، منها: الأندلس، الحمراء، المرسلات، الملك فيصل، النهضة، وأخرى، وأراضٍ زراعية بضرماء.
وتميّزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوّعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض؛ إذ تحرص على ما يُقدَّم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها، والضوابط والأنظمة.
ويمكن الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات عن مزاد تقاسيم عبر كُتيب المزاد على الرابط التالي:
ولمزيد من التفاصيل عن مزادات شركة السعدون يمكن الاتصال بالرقمين التاليين:
0555259495
920003852