"البلسم" تجري 80 عملية قلب مفتوح وقسطرة في أول 3 أيام من حملتها باليمن
تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أجرى فريق جمعية البلسم 12 عملية قلب مفتوح و 68 قسطرة تداخلية ناجحة في أول 3 أيام من حملته الطبية في اليمن.
وتفصيلاً، أجرى أطباء البلسم عملية لتوسيع الصمام الميترالي بالبالون و4 عمليات قلب مفتوح و27 قسطرة تداخلية في ثالث أيام الحملة الطبية في عدن.
وأجريت العمليات الجراحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، إذ أنهى فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 24 طبيباً وممرضاً وفنياً، تلك العمليات بالتعاون أيضاً مع مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية.
ويأتي البرنامج امتداداً للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها المركز في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.
ومن المستهدف أن يصل عدد العمليات الجراحية إلى نحو 25 عملية قلب مفتوح للكبار والصغار، ونحو 95 قسطرة للكبار و45 للصغار.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد الأحمري المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن هذه الرحلة تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة المرضى المحتاجين للرعاية الطبية في اليمن.
ويشمل البرنامج الطبي التطوعي في اليمن - بالإضافة إلى إجراء العمليات وتقديم العلاج اللازم - تطوير مستوى الخدمة الطبية في اليمن من خلال تمكين الفرق الطبية المحلية وتدريبهم، وتزويدهم بالأجهزة الطبية اللازمة التي ستبقى في مقر الحملة بعد انتهاء الرحلة ليستفيد منها الفريق الطبي اليمني بشكل مستدام.