"البلسم" تجري 80 عملية قلب مفتوح وقسطرة في أول 3 أيام من حملتها باليمن

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد الأحمري المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن هذه الرحلة تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة المرضى المحتاجين للرعاية الطبية في اليمن.