مملكة البحرين تتابع من كثب مستجدات الأوضاع في اليمن وتدعو إلى التهدئة وعدم التصعيد

أكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين أن مملكة البحرين تتابع من كثب مستجدات الأوضاع في اليمن، وتعرب عن القلق العميق من زيادة التوتر والتصعيد، وما آلت إليه الأمور من تطورات داخلية تمس سيادة واستقلال اليمن، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدعو أبناء الشعب اليمني إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف التصعيد حرصًا على استتباب الأمن والاستقرار في اليمن.