"القرشي" : نشر المشاجرات والعنصرية بوسائل التواصل يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية

وتفصيلاً، قالت المحامية القرشي إن المقصود بالجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإن كثيراً من المجتمع يعتقد أن الجرائم الإلكترونية خلفها عصابات ومنظمات فقط، وهذا غير صحيح بل من الممكن أن يكون أي شخص فأي رسالة من حسابك الشخصي في أي برنامج على جهازك المحمول تسيء فيها لشخص أو تلحق به الضرر بأي شكل تندرج تحت الجرائم الإلكترونية “ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية “.