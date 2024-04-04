"القرشي" : نشر المشاجرات والعنصرية بوسائل التواصل يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية

نبهت المحامية بشاير سالم القرشي من نشر المشاجرات في موقع إلكتروني تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية والبعض يعتقد نشرها لإثبات الواقعة وهذا غير صحيح، موضحة مجموعة من الجرائم المعلوماتية مثل النصب الإلكتروني ونشر التعصب القبلي أو العنصرية ، وعقوبتها تتراوح بين سجن سنة إلى عشر سنوات وغرامات مالية تبدأ من خمسمائة ألف ريال حتى تصل إلى خمسة ملايين ريال .
وتفصيلاً، قالت المحامية القرشي إن المقصود بالجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإن كثيراً من المجتمع يعتقد أن الجرائم الإلكترونية خلفها عصابات ومنظمات فقط، وهذا غير صحيح بل من الممكن أن يكون أي شخص فأي رسالة من حسابك الشخصي في أي برنامج على جهازك المحمول تسيء فيها لشخص أو تلحق به الضرر بأي شكل تندرج تحت الجرائم الإلكترونية “ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية “.
وأضافت بأن الجرائم المعلوماتية تتنوع بحسب الوسيلة المستخدمة ونجدها تتركز في هاشتاقات ومنشورات منصة “ إكس “ والواتساب بالعموم ، مبينة أن النصب الإلكتروني يندرج ضمن “ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية “، ونشر التعصب القبلي أو العنصرية في وسائل التواصل الاجتماعي من ضمن هذه الجرائم، ويعد مساساً بالنظام العام وتعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .