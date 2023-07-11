"إنفاذ" يعلن عن إقامة 15 مزادًا علنيًّا.. حضورية وإلكترونية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 15 مزادًا علنيًّا؛ وذلك خلال الفترة من 11- 13 يوليو 2023م، وتتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 197 عقارًا مختلفًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، في 8 مدن مختلفة في المملكة.
وتبدأ المزادات بـ67 عقارًا في منطقة الرياض لمزادات: درر الخرج ودرر نجد الإلكترونيين، ومشارق، وإيليت، والسمو الحضورية، ثم 82 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، وتشمل جدة والطائف، كما تبدأ المزادات بمزاد جواهر الحجاز، وأساور مكة، ومنارات غربية، وأصول الطائف الحضورية، ومزادي الجود وميزاب الإلكترونييْن، و22 عقارًا بمدينة سكاكا في مزاد خيرات الجوف الحضوري، و9 عقارات في منطقة القصيم لمزاد عوالي الرس الحضوري، و15 عقارًا في منطقة عسير لمزاد سحابة عسير، وأخيرًا فرصتان عقاريتان بمحافظة شرورة لمزاد جوهرة نجران.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يُعَد مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.