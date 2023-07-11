"إنفاذ" يعلن عن إقامة 15 مزادًا علنيًّا.. حضورية وإلكترونية

وتبدأ المزادات بـ67 عقارًا في منطقة الرياض لمزادات: درر الخرج ودرر نجد الإلكترونيين، ومشارق، وإيليت، والسمو الحضورية، ثم 82 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، وتشمل جدة والطائف، كما تبدأ المزادات بمزاد جواهر الحجاز، وأساور مكة، ومنارات غربية، وأصول الطائف الحضورية، ومزادي الجود وميزاب الإلكترونييْن، و22 عقارًا بمدينة سكاكا في مزاد خيرات الجوف الحضوري، و9 عقارات في منطقة القصيم لمزاد عوالي الرس الحضوري، و15 عقارًا في منطقة عسير لمزاد سحابة عسير، وأخيرًا فرصتان عقاريتان بمحافظة شرورة لمزاد جوهرة نجران.