53.201.751 مستفيداً داخل المملكة وخارجها من برامج "الشؤون الإسلامية" في رمضان

وأوضحت الوزارة أنها نفذت برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 60 دولة، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج (1.500.000) شخص، ونفذت برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة في (93) دولة واستفاد منها (2.000.000) مستفيد بتوزيع 500 طن من التمور، كما تم تنفيذ برنامج الإمامة في الخارج بمشاركة (192) إماماً لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام في (44) دولة، استفاد منهم قرابة 1.750.000 مصلٍّ، في إطار البرامج التي تقدمها الوزارة في شهر رمضان المبارك كل عام؛ تلبية لطلبات ورغبات المشيخات والمراكز والجمعيات الإسلامية في دول العالم التي ترد للوزارة، ويشارك في البرنامج عدد من الأئمة الذين اختيروا بعناية لتقديم رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وقيم التسامح، وتوعية المسلمين وتذكيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتوجيههم بما يعود عليهم بالنفع والصلاح.