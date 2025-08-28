بلدية فيفاء تواصل فتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية إثر الحالة المطرية

تواصل بلدية محافظة فيفاء، التابعة لأمانة منطقة جازان، جهودها الميدانية في فتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية التي خلّفتها الحالة المطرية الأخيرة، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد الأحوس، ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة التقلبات الجوية.