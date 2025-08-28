بلدية فيفاء تواصل فتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية إثر الحالة المطرية

تواصل بلدية محافظة فيفاء، التابعة لأمانة منطقة جازان، جهودها الميدانية في فتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية التي خلّفتها الحالة المطرية الأخيرة، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد الأحوس، ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة التقلبات الجوية.
وتنفذ هذه الأعمال من خلال فريق إدارة الطوارئ والأزمات بالبلدية، مدعومًا بالمعدات والكوادر الفنية من دعم البلديات، حيث يعمل الفريق على مدار الساعة لمباشرة البلاغات بشكل فوري، رغم صعوبة التضاريس وظروف الطقس المصاحبة.
وأكدت البلدية استمرار فرقها في رصد المواقع المتضررة، وتكثيف أعمالها لمعالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار، مشيدة بتفاعل المواطنين وتعاونهم في الإبلاغ عن المواقع المتأثرة، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتقليل المخاطر.
ودعت بلدية فيفاء الجميع إلى توخي الحذر، والابتعاد عن مواقع الانهيارات، واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدة جاهزيتها التامة للاستمرار في تقديم الخدمات البلدية الطارئة بكفاءة عالية.