الحالة 300 خلال العام.. "ولادة مكة" ينجح باستخراج سماعة جوال من جوف طفل

جدير بالذكر أن المستشفى استقبل أكثر من 300 حالة ابتلاع لأجسام غريبة خلال العام الحالي، وقد تم التعامل بالمناظير مع 35 حالة منها، وباقي الحالات اكتفت الفرق الطبية بمتابعتها حتى خروجها الآمن من الجسم.