انضمام المدينة المنورة إلى مبادرة "مدن أهداف التنمية المستدامة العالمية"

وكانت المدينة المنورة، قد أدرجت في المؤشر العالمي للمدن الذكية الصادر من معهد التنمية الإدارية (IMD)، وتحتل المرتبة الثانية على مستوى المملكة بعد العاصمة الرياض، والرابعة إقليميًّا، والثالثة والسبعين عالميًّا، كما كانت المدينة المنورة ضمن المدن العشر الأولى في جميع أنحاء العالم في التبني المبكر لمؤشرات ISO للمدن الذكية المعتمدة من المجلس العالمي لبيانات المدن، كما أن المدينة المنورة هي أول مدينة بالمملكة تضع استراتيجية شاملة للمدينة الذكية وتنفذ منصة رسيل للمدن الذكية.