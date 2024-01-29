مشاهد أبقتها صور التاريخ.. "المسند": لم يشهد الخليج حديثاً أبرد من يناير 1964!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إنه لم يشهد سكان الخليج العربي في تاريخهم الحديث أبرد من شهر يناير لعام 1964م.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه قبل 60 سنة ضرب منخفضٌ قطبي عميق، حوض الخليج العربي، فشكّل كتلة هوائية باردة ورطبة، انخفضت معها درجة الحرارة في البحرين لنحو (- 5 درجات) ليتجمّد معه الماء، ويتشكّل الصقيع على الأشجار والأحجار والأزهار، في مشهدٍ تاريخي أبقت لنا الكاميرا عبر الصور التاريخية المشهد كما كان قبل 60 سنة.
وأضاف: "كما انخفضت درجة الحرارة إلى مستوى التجمُّد في الكويت وشرق السعودية، وقيل إن الأسماك في الخليج نفق بعضها من شدة البرد، هذا والله أعلم".