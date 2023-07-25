جيراننا اليمنيون فوق كل اعتبار.. الرياض"تعلن ساعة الصفر لـ"صافر"

يأتي ذلك ضمن جهود "الرياض" من أجل الدفع بالجهود الأممية قدمًا في اتجاه التنفيذ الرسمي والفعلي، وإنهاء تهديد "صافر" على المنطقة، وهو ما تحقق بتوجه السفينة "نوتيكا" إلى موقع رسو؛ من أجل إفراغ حمولتها، وإنهاء الأزمة والعمل على حلها حلاً جذريًا، وإنقاذ المساعدات التي تصل إلى اليمنيين.