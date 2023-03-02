إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. إطلاق مرصد "منارة العلا" في اتفاق مشترك

وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ من خلال مشروع مرصد "منارة العلا" إلى تحويل العلا إلى وجهة عالمية رائدة في المجالات والأعمال المبتكرة والمتميزة مثل علوم الفضاء ومراقبة النجوم التي تلعب دورًا كبيرًا في تحويل العلا إلى أكبر متحف حي في العالم. وينضم مرصد "منارة العلا" إلى مواقع العلا الأثرية ومراكزها الثقافية لدعم تطوير الاقتصاد المعرفي الذي من شأنه تمكين أهالي المحافظة وجذب الاستثمارات العالمية، كما سيخلق فرصًا وظيفية في مجال العلوم والسياحة؛ مما يسهم في تحقيق هدف الهيئة لتحويل المحافظة إلى وجهة رائدة في المجال المعرفي.