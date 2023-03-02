إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. إطلاق مرصد "منارة العلا" في اتفاق مشترك

وقّع محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اتفاقية تعاون لإطلاق مرصد "منارة العلا"، الذي سيكون الوجهة الأولى للاكتشافات العلمية والأبحاث المبتكرة والفرص الاقتصادية المستدامة.
ويأتي إطلاق المرصد بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ حيث سيكون المرصد مَعلمًا جديدًا في المملكة يقصده الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بفرصة استثنائية لمراقبة النجوم ومشاهدة عروض ممتعة للتعرف على الاكتشافات العلمية القديمة والحديثة.
وتتضافر جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الهيئة السعودية للفضاء لتدشين مرصد "منارة العلا"؛ تعزيزًا لرؤية المملكة العربية السعودية بأن يكون لها دور أساسي في مجال الفضاء، ولخلق قيمة اقتصادية تتماشى مع تطلعات المملكة في البحث والتطوير والابتكار.. وتؤكد الهيئة السعودية للفضاء أن المرصد سيمكّن قطاع الفضاء المحلي من تحقيق سعيه للاكتشاف العلمي؛ وذلك بتوفير البنى التحتية اللازمة للموارد البشرية والأبحاث.
من جانبها، تسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" إلى الاستثمار في تقنيات اقتصاديات المستقبل عبر مرصد منارة العلا، والاستفادة من التقنيات المستقبلية التي يوفرها لتحقيق التنمية المستدامة ورفع المحتوى المحلي في قطاع الفضاء، وستوظف "كاكست" مشروعاتها البحثية والابتكارية في مجال الفضاء؛ لإبراز قدرات المملكة في قطاع الفضاء وريادتها على المستوى الإقليمي، كما ستقوم المدينة بدعوة المجتمع العلمي محليًّا ودوليًّا لمشروع "منارة العلا"؛ للاطلاع على جهود المملكة العلمية والبحثية في قطاع الفضاء.
وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ من خلال مشروع مرصد "منارة العلا" إلى تحويل العلا إلى وجهة عالمية رائدة في المجالات والأعمال المبتكرة والمتميزة مثل علوم الفضاء ومراقبة النجوم التي تلعب دورًا كبيرًا في تحويل العلا إلى أكبر متحف حي في العالم. وينضم مرصد "منارة العلا" إلى مواقع العلا الأثرية ومراكزها الثقافية لدعم تطوير الاقتصاد المعرفي الذي من شأنه تمكين أهالي المحافظة وجذب الاستثمارات العالمية، كما سيخلق فرصًا وظيفية في مجال العلوم والسياحة؛ مما يسهم في تحقيق هدف الهيئة لتحويل المحافظة إلى وجهة رائدة في المجال المعرفي.