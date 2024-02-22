رئيس أرامكو السعودية: يوم التأسيس يجعلنا نفخر بعمق بلادنا الحضاري ونحتفي بإرثها الثقافي

وأضاف: "لو أمعنّا النظر في جميع برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها سنجد الإنسان صانع التنمية وهدفها، حاضرًا بكل قوة، يمثّل قلب الرؤية النابض، وأداتها الدافعة لتأسيسٍ من نوعٍ جديدٍ، تأسيس ينظر للماضي العريق بعين الاعتزاز، ويتطلع للمستقبل الواعد بعين الإنجاز، ولأننا نفخر ونتشرف بكون أرامكو السعودية صفحةً مهمةً في تاريخ بلادنا الغالية، ومُمكّنًا من مُمكنات نموها وتحولاتها الرائدة، فإننا نزوّد الوطن والعالم بالطاقة، ونستثمر في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن وتوليد فرص العمل والنجاح لتنمية مستدامة، وندعو الله للوطن وقيادته الحكيمة والشعب السعودي بالخير والازدهار".