مركز الأطراف الصناعية في عدن يُقدّم خدماته الطبية لـ320 مستفيدًا خلال شهر فبراير

وجرى خلال المشروع تقديم 937 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 69%، ونسبة الإناث 31%، بينما شكّلت نسبة النازحين 37%، والمقيمين 63% من إجمالي المستفيدين، فيما تمّ تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ122 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوّعت بين: جلسات العلاج الفيزيائي، والاستشارات التخصصية، استفاد منها 198 مريضًا.