مركز الأطراف الصناعية في عدن يُقدّم خدماته الطبية لـ320 مستفيدًا خلال شهر فبراير

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن، خدماته الطبية المتنوعة لـ320 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر فبراير من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 937 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 69%، ونسبة الإناث 31%، بينما شكّلت نسبة النازحين 37%، والمقيمين 63% من إجمالي المستفيدين، فيما تمّ تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ122 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوّعت بين: جلسات العلاج الفيزيائي، والاستشارات التخصصية، استفاد منها 198 مريضًا.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدِّمها المملكة ممثلةً في المركز لرفع إمكانات القطاع الصحي، ومحاولة التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.