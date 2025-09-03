8 فرص عقارية متنوعة تجارية وزراعية بمزاد "خيرات طيبة "

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "خيرات طيبة “الهجين" الذي سيقام يوم الاثنين 15 / 09 / 2025 م الساعة 1 مساء الكترونياً عبر منصة مباشر للمزادات وينتهي حضورياً يوم الأربعاء الموافق 17 / 09 / 2025 م الساعة 4:00 مساء بعد صلاة العصر بقاعة فندق الميريديان بالمدينة المنورة