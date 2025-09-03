8 فرص عقارية متنوعة تجارية وزراعية بمزاد "خيرات طيبة "

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "خيرات طيبة “الهجين" الذي سيقام يوم الاثنين 15 / 09 / 2025 م الساعة 1 مساء الكترونياً عبر منصة مباشر للمزادات وينتهي حضورياً يوم الأربعاء الموافق 17 / 09 / 2025 م الساعة 4:00 مساء بعد صلاة العصر بقاعة فندق الميريديان بالمدينة المنورة
ويعرض المزاد 8 فرص عقارية اراضي زراعية وتجارية بأرقى احياء المدينة المنورة.
العقار الأول: ارض تجارية بحي التلعه بمنطقة أحد مساحة: 6,395.27 م العقار الثاني: ارض زراعية بحي الخضراء مساحة: 59,909.33 م العقار الثالث: ارض زراعية بحي الجصه مساحة: 190,750.2 العقار الرابع: ارض تجارية بحي أبو مرخه منطقة جبل أعظم مساحة: 149,916.83 م العقار الخامس: ارض زراعية بحي ابيار الماشي مساحة: 75,697.23 م العقار السادس: ارض زراعية بحي العاقول مساحة: 72,000.65 م العقار السابع: ارض زراعية بحي الخليل مساحة: 90,614.93 م العقار الثامن: ارض زراعية بحي الجصه مساحة: 276,122.69 م
العقارات المعروضة بمزاد "خيرات طيبة " تعتبر من أفضل الفرص العقارية المميزة والنادرة لمواقعها الاستراتيجية بأفضل الاحياء بالمدينة المنورة
وتدعوا الشركة كبار رجال المال والاعمال والمستثمرين للمشاركة في المزاد الاستثنائي الذي يعتبر فرص عقارية فريدة في موقعها وواعده لإطلاق المشاريع العقارية التجارية والسياحية والسكنية التي تدر عوائد استثمارية مستدامة..
كما ترحب شركة عقار 1 بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920020562 – 0533463111