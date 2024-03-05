في 3 مدن سعودية.. "هاوي" تعلن انطلاق منافسات كرة القدم والبادل للهواة

وأوضحت البوابة، في بيانٍ أصدرته، أنَّ تصفيات بطولة كرة القدم تشهد مشاركة 16 فريقاً على مستوى مدينة الرياض، وانطلقت منافساتها يوم السبت الماضي وتستمر حتى تاريخ 22 مارس الحالي، فيما تشهد محافظة جدة انطلاقة المنافسات اليوم الثلاثاء وتستمر حتى تاريخ 10 مارس الحالي.. أما في لعبة البادل فستقام البطولة في كل من الرياض وجدة بمشاركة 16 فريقاً، وفي الدمام ستقام المنافسات بين 32 فريقاً خلال الفترة من 7 مارس وتنتهي بتاريخ 9 مارس.