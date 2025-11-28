وزارة الخارجية: المملكة تدين الاعتداء السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق

وقالت الوزارة في بيان لها: "تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق السكان في القرى والمناطق الحدودية السورية، مطالبةً بتطبيق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها الشقيق".